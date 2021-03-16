霍利時馬房在2月份只勝出「滿冠熊」，直至上周三（10日）谷戰，他卒之憑田泰安座騎「鑲白旗」打破近期頭馬荒。

星期三（17日）谷草夜賽，這對練騎再度攜手出擊，有望憑第五場「噴火龍」延續佳績。

「噴火龍」首季贏田草起家，在1200及1400米合共勝出三場頭馬。

此駒上季起進入低潮，苦戰14場無法贏馬，今季則暫七戰最叻跑第二。

今次霍利時重召田泰安為「噴火龍」效力，則有不同看法。

須知人馬歷來合作三次，取得一亞兩季全上名，非常合拍。

周三「噴火龍」排3檔起步，有機會造就騎練再度合力建功。

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