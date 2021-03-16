羅富全近期成績雖然唔算特別亮麗，不過依然穩紥穩打，經常有頭馬見面，今次夜賽出馬不少，絕對有條件再交出好成績。

周三（17日）角逐第五場四班1650米的「西利哥」，上仗找來連晨課都無騎過的莫雷拉策騎，由大冷變大熱卻只得梗頸四，據知雷神唔服輸，主動表示要再為這匹五歲馬壓陣，且看能否成功勝回一仗。

羅富全說：「『西利哥』前仗以巨冷身分跑得第四時，莫雷拉正值停賽，當時他在家觀看賽事，看到此駒表現後便向我索騎，有他主轡當然求之不得。」

「不過其實在上賽之前，他於晨課都無騎過此駒，結果跑第四表現唔算太理想，之後莫雷拉認為自己發揮上有不足之處，希望可以騎多『西利哥』一次。」

「確實這匹北半球馬有一定進步，狀態亦見改善，跑1650米適合發揮，希望莫雷拉吸取了上仗經驗，今仗發揮可以更為稱心。」

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