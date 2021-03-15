由於昨天（14日）是公眾假期關係，故此剛周六（13日）賽後的新一輪馬匹評分調整，較慣常延遲一日發佈。

重點落在這一次10匹頭馬加分身上，當日為方嘉柏馬房拉開三捷序幕的初出即勝新馬「大紅蜂」，輕鬆以2.25馬位之先大熱掄元，賽後被馬會評磅員加9分，表現獲得肯定，最新評61分，在第四班跑完一仗即升班，下場在第三班見。

至於蝕10磅揚威同日第一班1200米之高伯新馬房「福逸」，這次勝仗無可避免大幅加分，馬會評磅員事後亦向此匹被譽為香港新進短途翹楚「下重手」，加幅達到18分。

「福逸」加分後已評114分，正式躋身本地一線馬行列，而同場亦蝕磅跑獲第三名的「顯心星」（方廐），則被加5分，令本身評分首次破百。

3.13沙田日賽10匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

大紅蜂 61（＋9）

嘉應之星 125（＋2）

兩全其美 58（＋5）

天地同心 41（＋6）

順勢贏 86（＋5）

傳盛 84（＋5）

福逸 114（＋18）

紅旺 60（＋10）

超霸神駒 87（＋8）

心中有馬 70（＋5）

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