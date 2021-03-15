星期三（17日）谷夜C欄第二場四班1200米「蝦餃燒賣」（丁廐）上賽一出即勝，如今再戰同欄同班同程，連捷行情高漲。

「蝦餃燒賣」馬主黎蒑是馬圈新一代女馬主，其養馬運不俗，她有份的團體馬「三圓䮭路」（蘇廐），今季已贏了三場賽事。

至於「蝦餃燒賣」是黎蒑名下首駒，此駒上賽打響服役頭炮，在公司騎師郭能胯下輕易取勝。

黎蒑謂自己愛吃美食，尤其是蝦餃燒賣，遂讓愛駒以此命名。

她希望「蝦餃燒賣」可越跑越進步，繼續交出好成績。

至於丁冠豪表示「蝦餃燒賣」上賽初出即勝，已證明本身質素好。

他謂由於馬兒走勢仍很稚嫩，故暫時會跑1200米，待成熟後才考慮加程轉戰1400米。

對於馬主黎蒑來說，她周三晚大有機會季內第五次贏馬。

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