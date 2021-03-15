星期日（21日）賽馬為本地馬壇一年一度的大日子，當天將會上演四歲馬王者終極戰香港打吡大賽，同日另外九場出馬亦十分踴躍。

打吡大賽日各場報名已出，這一次會採用全闊的A跑道作賽，第一場賽事定於中午一時正開跑，是日各項特別彩池均無多寶累積。

騎師方而，當天有現時當紅見習生周俊樂、法國好手彭國年雙雙停賽期滿復出披甲，停賽騎師則有一位，為本地華將巫顯東。

重頭戲四歲馬打吡大賽14駒角逐，當中以蔡約翰馬房三頭馬車， 共派「勁搏」、「幸運快車」及「銀馳」上陣出馬最多，同日其餘場合蔡廐亦大軍壓境，全日共八駒列正選，包括兩匹未敗馬「速遞奇兵」及「勝得威風」，堪稱鋼鐵陣容。

蔡廐與方嘉柏馬房爭冠漸呈白熱化，屬下半個馬季好戲，剛於上次日賽（13日）連中三元的方廐，周日亦以六駒迎戰。

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