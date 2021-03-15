高伯新近季都在練馬師榜下游浮沉，幸好每季都能化險為夷。

今季高伯新情況相若，近兩戰先後憑「旅遊拿督」及「福逸」贏馬，季內頭馬數字升至11W，距離最低要求16W，尚欠五場頭馬。

周三（17日）谷草夜馬，高伯新派出三駒列陣，其中第九場「大金庫」以往三場頭馬，均在田草賽事所取得。

「大金庫」上仗初跑谷草1200米，在彭國年胯下跑第五，須知騎練季內合作八戰全敗，相信試馬機會較濃。

今次「大金庫」重配贏馬功臣史卓豐，繼續留爭谷草1200米，確實賺點級數，有望勝出季內第二W。

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