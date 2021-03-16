田泰安連續三季在騎師榜獲季軍，被馬迷稱為三哥，去年12月試過只贏得三Win，陷於低潮，但近期表現就着晒火。

二月尾至今已連贏五日，近兩期皆起孖，兼且在陣上連番鬥贏潘頓和莫雷拉，田泰安發揮備受讚賞，今季累積45Win穩守第三位，周三晚（17日）共策騎七駒上陣，而尾四匹座騎皆抽排三檔。

勝算最高首推第八場「冠寶駒」（苗禮德馬房），田泰安今季與苗廐合作獲六冠四亞三季，是馬房頭號殺手。

此駒三戰谷草1650米未逢敵手，每次都交出強橫後勁，上仗亞軍「贏科超影」（高伯新馬房）再出已補中，賽績硬淨，四歲馬如日中天，升上第三班只負119磅好跑，有望取得四連捷。

至於第五場「噴火龍」（霍利時馬房）及九場「超能力」（韋達馬房）均處邊線機會。

前駒兩仗前於谷草一哩僅敗給「馬爾代夫」（賀賢馬房），再出兩敗可歸咎孭130磅以上，今次調低至127磅，重配以往騎三次全上名的田泰安，有權重振聲威。

至於「超能力」，前仗初跑谷草1200米即入 Q，證明跑谷草亦具威力，賽前由韋達連跳多課，備受練者重視，歷來五Win均由田泰安包辦，人馬駕輕就熟，也具爭勝本錢。

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