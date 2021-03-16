蘇偉賢馬房上周三（10日）終於憑「安逸寧靜」打破短暫的頭馬荒，今次（17日）谷戰，出馬只得六駒。

然而第二場「仍然贏」、第三場「馬功臣」、第四場「鐵胆威龍 」及第五場「特醒」近仗均有接近表現，值得留意。

當中「仍然贏」及「特醒」兩駒上仗皆在潘頓胯下跑得接近，此子今仗繼續騎，相信會拼個明白。

翻查季內蘇偉賢與潘頓這對練騎合作19次，獲兩冠四亞四季成績，上名率逾五成二，值得信賴。

但谷草方面合作成績卻稍遜，11次只獲三亞兩季三殿未開齋，似乎兩人在谷草攜手出戰時，運氣麻麻。

其實從上述數據可以看到，兩人幾乎每次都戰意十足，反映潘頓對賢廐馬高度重視。

若從投注角度，潘頓在谷草策騎賢廐馬，適宜作為三重彩或四重彩複式膽較穩陣，且看今次兩人能否在谷草合作打破悶局。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199