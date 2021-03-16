方嘉柏近期來投馬首戰頻上名，「度身訂做」、「活力爆發」和「智醒財星」皆跑第二，最新又有「心中有馬」轉倉初出即勝，為練者爭冠注入新動力。

今次（17日）的跑馬地夜賽，方廐又有兩匹新援兵初出，不妨多加留意。

第三場四班1200米「鋒芒快露」，曾在1400米強組入位，改爭谷草1200米可期賺級數，馬匹試大閘及拍跳工夫做齊，轉倉初出已露即拼決心。

第七場三班1000米「青心星」，谷草三戰1200米獲冠亞季各一，轉方廐唞夠有新鮮感，縮程跑1000米不嫌短，打王牌強配莫雷拉想即省招牌。

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