何良馬房上季以「眾籌式」獎金達標，成功趕及最後一個賽日上岸，無需因未達續牌標準而收馬會警告信。

現時何廐養馬量只維持32匹，以今時今日兵力，何廐能於極劣勢下有十場頭馬在手，成功上岸指日可待。

翻查何廐今季十Ｗ當中，九成頭馬俱來自谷草賽事，反映不論冷門定熱門，廐內馬跑谷草均要特別留神。

尤其是配上華將梁家俊的谷草馬，騎練季內已合作交出五捷，當中包括「木火同明」2Ｗin、「旺旺寶駒」2Ｗin及「喜盈運」1Ｗin。

今次頭場「喜盈運」及第三場「怪獸厨神」均配梁家俊打王牌，當中特別要留意「喜盈運」，此駒季內曾以同一配搭贏馬。

今次人馬再度合作，相信是馬房出擊訊號，若然此匹八歲老馬臨場成為冷門，拖多一票隨時有驚喜。

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