剛周末（13日）沙田賽事，法國騎師巴度憑「福逸」及「順勢贏」起孖，手風正順。

周三（17日）快活谷賽事，巴度當然希望乘勝追擊，繼續增添頭馬進帳。

角逐第七場三班1000米的「威星神駒」，上場在巴度胯下爭同程排12檔起步，飲恨得第二名，今場排五檔有利，可望收復前失。

巴度說：「『威星神駒』上場末段後追凌厲，拼後更見進步，不過牠仍需要學習更多東西。」

「我認為此馬質素優秀，上場排大外檔，在劣勢下被迫留得太後。」

「今場檔位內移，有利取位，我可以利用牠的前速擺前些少競跑。」

「牠將來或許有力扳至更長的途程，但現階段主攻谷草1000米最合適。」

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