資深馬主張氏家族名下的「電訊」系賽駒在港服役多年，現役馬暫時共有八駒。

然而，「電訊」系今季尚未敲響季內勝鼓。

當中，「電訊驫馬」、「電訊飛彈」、「電訊巴打」及「電訊火箭」季內均曾以短距離之差屈居亞軍，殊不夠運。

今次（17日）谷草賽事，此系人馬共有「電訊超班」及「電訊巴打」上陣，分別角逐第四場四班1200米及第八場三班1650米。

其中，「電訊巴打」季內在三班田草1600米不敵「三圓䮭路」屈居亞軍，後駒季內已摘下三捷，賽績水準不差。

這匹四歲馬今戰轉跑谷草1650米，在港目前唯一同父馬「信心滿滿」唯一勝程正是此程，「電訊巴打」估計亦可勝任。

今仗徐雨石有心益徒弟黃皓楠，且看後者可否與「電訊」系一起打勝仗而回。

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