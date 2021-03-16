澳門馬會在剛周日（14日）完成新一輪賽事，當天命名為澳樂薈賽馬日，氹仔馬場內氣氛相當熱鬧。

當時有130多人在賽事大樓二樓舉行聚會 ，人人盛裝出席，當中不乏俊男美女。

其中，女士們戴着頭飾 ， 男士們穿上西裝 ， 大夥兒共享美酒佳餚，亦有投注賽馬碰碰運氣，盡情享受一個開心的周日下午。

另一方面，澳門馬圈由5月份開始將有一系列大賽進行，直到今季結束為止，當中包括三冠皇系列，即澳門堅尼（6月12日）、澳門打吡（7月10日）及澳門金盃（8月29日）。

澳門打吡總獎金高達230萬元，跑草地1800米，同日另有沙地王大賽編排，戲碼可觀。

圖片來源：澳門賽馬日

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