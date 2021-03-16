沙田馬場周日（21日）進行一年一度打吡賽馬日，設有十場草地賽，騎師巫顯東停賽，以及彭國年與見習生周俊樂刑滿復出。

戲肉四歲馬系列尾關2000米香港打吡：「幸運快車」近三仗均配田泰安，今場換上賀銘年，田泰安同場改策「將王」。

「銀馳」上仗在莫雷拉胯下開齋，雷神一早揀騎「達心星」，前駒由蔡明紹接手策騎。

第二班1600米：「喜駿駒」大前仗在莫雷拉胯下開齋，近兩戰夥拍潘頓獲一冠一亞，今仗回配雷神，潘頓同場則策「美麗笑容」。

何澤堯揀騎由自己新勝的「包裝太保」，棄騎由自己輸開的「輝煌星」，後駒易配田泰安。

第三班1200米（第二組）： 「鑽飛龍」上賽配史卓豐跑第九，今場轉由潘頓壓陣。

第三班1400米：「美麗非凡」上仗配賀銘年跑梗頸四，今次回配贏馬拍檔莫雷拉。

第四班1400米：「駿益善」近四戰配巴度獲一冠兩亞，今場改由潘頓主轡，巴度同場轉策「大眾開心」。

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