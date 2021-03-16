馬會今午（16日）公佈有兩駒退役，分別是賀賢馬房「轉數高」及霍利時馬房「心心眼」。

「轉數高」為六歲澳洲自購新馬，分別在田草1400米及谷草1650米累積四捷，最高曾評86分。

不過，此駒自從在19年11月6日贏馬以來，近15戰全負最叻跑第三，表現不復當年。

「轉數高」季內參賽三次皆三甲不入，包括上周末（13日）於三班泥地1650米跑第八，並在今天宣佈退役。

另一匹退役馬「心心眼」為四歲澳洲自購新馬，本身從未出賽，在去年12月被驗出左前腿肌腱損傷。

此駒今晨仍有在泥地內圈踱步，下午卻宣告引退，相信與健康轉壞有關。

「心心眼」馬主為梁松山，養過香港經典一哩賽盟主「自由好」（已退役），他目前沒有個人名下馬在服役。

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