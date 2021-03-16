今晚（17日）谷中頭場五班2200米大長途，可博一放一追的「樂盈盈」及「賞心星」。

東廐「樂盈盈」前仗跑同程均速力強下末段僅負，上仗轉跑田草未能及早貼欄敗不足據。

今戰內側少快馬可望一早控制步速，從而過關斬將。

至於方廐「賞心星」上仗雖然落敗，但今次回到第五班上陣，卻有機會一展所長。

尤其是今仗排回內檔起步甚為有利，絕對有利牠發揮。

尾場二班1200米快鬥快場合，同樣可選兩匹一放一追馬，此為「鴻運飛鷹」與「知道必勝」。

「鴻運飛鷹」跑同程如能領放當然煞食，但早段未能放出兩仗仍能入位，能跟能鬥之馬續配潘明輝，連捷不無機會。

至於「知道必勝」征戰多時始終以同程表現最佳，而蔡明紹發揮此駒亦特別好。

今場早段步速必快有利其發揮，有力後上爭霸。

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