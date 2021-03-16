馬會今午（16日）宣佈共有四駒轉廐。其中，「美麗友盈」、「甜心寶駒」及「宇宙經典」原本皆由希斯馬房訓練，如今悉數他投。

「美麗友盈」由大摩馬房（已結業）轉投希廐後，今季表現大幅下滑，七戰零獎金。

這匹六歲愛爾蘭自購馬被安排轉投文家良馬房，亦意味着「美麗」跟希廐徹底分手。

當中，「美麗歡欣」、「美麗傳承」及「美麗高飛」退役，「美麗連連」被取消登記，「美麗同享」轉至東廐。

至於「甜心寶駒」及「宇宙經典」皆是E系列自購新馬，兩駒合共上陣四次，名次均是雙位數，如今分別改投文家良馬房及蘇偉賢馬房。

希斯流失三駒後，目前仍有63駒在手。

餘下一匹轉廐馬為「翡翠劇院」，這匹七歲馬自從在2018年10月贏馬後再無建樹，上仗角逐五班谷草1200米跑尾三而回。

此駒離開文家良馬房，改由應屆冠軍練馬師姚本輝訓練。

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