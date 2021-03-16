明晚（17日）九場谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

首匹是第六場四班1800米賀賢馬房「緻寶駒」，此駒季內由潘頓勝出谷草1800米，人馬隨後合作在田草2000米跑第三。

此駒上仗改由何澤堯壓陣，出戰田草1800米，臨場是14倍冷門，閘前受到不少投注者重視，最終打到9.8倍開跑，跌幅高達30%。

結果「緻寶駒」只能跑第六，今次改由巴度壓陣回師贏馬路程，騎練季內合作贏過「福多寶」，值得信賴。

另一匹是第八場三班1650米苗禮德馬房「冠寶駒」，此駒來港首季，已跑過一席第二，今季開始逐漸進步。

此駒由去年12月開始在谷草1650米取得佳績，上仗續配田泰安，臨場本是6.6倍，閘前大戶票湧到，最終打到4.3倍開跑，跌幅超過34%。

結果「冠寶駒」不負所託，輕取對手完成三連勝，今戰人馬再來，初戰第三班依然值得重視。

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