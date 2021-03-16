連屆季軍騎師田泰安與新晉練馬師韋達合作無間，雙方季內暫攜手勝出三場頭馬，其中兩場來自「超能力」。

周三（17日）谷草夜馬，現年五歲的「超能力」將負133頂磅，夥拍田泰安出戰第九場二班1200米。

此駒前仗初跑谷草1200米，即在周俊樂胯下入Q，證明本身合跑同程。

「超能力」近期晨課由韋達連跳多課，深受練者重視。

「超能力」至今五Win皆於泥地短途由田泰安包辦，人馬夾慣夾熟。

田泰安受訪時說：「『超能力』過往曾在谷草有好成績，牠跑泥地及谷草同樣勝任。」

「我希望周三可再為這匹好拍檔取勝，再為韋達建功。」

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