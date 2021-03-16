丁冠豪馬房開倉三季至今成績唔算十分突出，對上兩季只分別排練馬師榜第九與第十名，連同今季暫居第十位，成績只算中規中距。

翻查丁廐對上六個賽日共30匹次參戰馬只得一亞三季，並無頭馬交出，馬房進入小低潮期，今次（17日）七匹賽駒當中不乏爭勝籌碼，照計可破悶局。

今次第五場「冠軍名駒」及尾場「天祿」兩匹實力馬均配上華將一哥何澤堯，表面睇有搏殺手影。

但翻查騎練季內合作谷草共11匹次，當中只得「歡樂好友」一駒奪季，其餘十匹卻三甲不入。

當中，廐內「真勝者」配何澤堯於季內總場次88谷草四班1200米，以5.3倍熱門身份只得第五名，反而此駒翌仗轉場跑田草1400米輕勝兼隨後取得連捷，似乎丁廐谷草馬配何澤堯正期待謀取突破。

騎練季內合作沙田賽事13匹次 ，獲三冠兩亞一季，上名率接近五成，與谷草成績形成鮮明對比。

不過今次二人合作兩駒牌面上均具不俗機會，且看能否在谷草打開缺口。

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