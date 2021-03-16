周三（17日）谷草夜賽，從化兵不算多，其中兩匹最值得留意。

第一場五班2200米，告東尼馬房「樂盈盈」，前仗在同程首度入Q，上仗轉戰田草2000米，放入直路腳軟跑第八。

「樂盈盈」賽後運往從化受訓，並在當地試草閘跑第二，今次此駒回師上名路程，有望為鞍上人郭能增添頭馬。

第四場四班1200米，賀賢馬房「桃花旺」上季曾在同程贏馬，前仗亦在同程跑第二，可以說路有專長。

「桃花旺」剛戰田草1400米跑尾三，賽後被驗出氣管內有大量痰液。

此駒其後在港操練一段時間，然後再運返從化受訓，並在當地試閘跑第二。

「桃花旺」今戰回師谷草1200米，續用入Q配搭史卓豐，值得重視。

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