今季12月16日總場次271谷草四班1200米，頭馬「金枝玉葉」、亞軍「名牌效應」、季軍「日日靚」、殿軍「峰爭」、第六「零距離」及第八名「騰龍駒」，其後合共交出五冠三亞兩季佳績，反映該賽水準屬第四班頂級。

同場霍利時馬房「文武先鋒」直路上內閃難騎，至150米左右才真正望空，最終負於頭馬「金枝玉葉」兩乘許跑第七名。

實質該場第二至七名俱在一個馬位內分勝負，伸算當時「文武先鋒」評51分跑同班同程已有上名能力。

今季霍利時與潘頓交收雖然唔多，但「文武先鋒」難得獲潘頓青睞，此駒肯定有優點，今次（17日）在谷夜回師曾有接近表現的同程，是時候勝回一仗。

第四場四班1200米，賀賢馬房「桃花旺」上仗轉場跑田草1400米輸九個馬位而回，賽後檢查發現該駒氣管內有很多痰，敗績不可作準。

此駒前仗總場次235跑同班同程，頭馬「超威星」、季軍「富祿」、殿軍「管得掂」及第五「好好彩彩」翌仗非冠則亞水準高，證明「桃花旺」該場跑第二絕非僥倖。

今次再由騎開的史卓豐壓陣，在同場對手實力參差之下，「桃花旺」贏馬補中絕不為奇。

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