每季谷草長途1800米及2200米賽程少之又少，各馬房的長途氣袋，必然會把握機會出擊。

由於谷草中長途賽事，經常有馬中段發力博走甩，導致臨場形勢難預料，因而形成亂局狀況。

翻查對上四季谷草五班2200米共11匹大熱馬，只得「本事」及「乘勝追擊」分別奪冠及亞軍，而餘下九匹次均三甲不入。

當中包括季內兩次同班同程大熱的「賞心星」（2.6倍）及「輝煌巨星」（4.1倍），兩駒最終分別只跑第六及第五名。

而對上11匹頭馬當中，逾六成以上的獨贏賠率超過6.5倍，投注上不妨跟隨以上指標，博冷隨時會有意外驚喜。

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