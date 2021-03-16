周三（17日）快活谷賽事在C跑道舉行，捧騎師場好多人會揀莫雷拉及潘頓等前列好手。

不過，原來郭能在谷草C欄賽馬日成績同樣標青，這位最高齡現役騎師近四次在同類賽日上陣均交出頭馬。

加上他短期內須面見委員會以被處理牌照資格，目前肯定逢出必拼。

郭能今戰座騎中，機會最佳者是丁冠豪馬房「蝦餃燒賣」。

此駒上仗首次出賽正是於最近一次谷C夜馬，結果在郭能胯下一出即勝。

今次再戰谷C，1200米途程不變，擺明求連捷。

加上丁廐以往有「怡昌寶寶」（已轉賢廐）出道首兩仗俱贏谷夜，「蝦餃燒賣」隨時可以照辦煮碗。

另外，文家良馬房最近與郭能合作成績不俗，今戰有「創科先鋒」出王牌由郭能接手發揮。

此駒過去兩次評50分出賽均入Q，上次輸完復見50分，埋門試閘有的放矢，亦屬郭能今期尖兵。

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