周三（17日）設有九場谷草夜馬賽事，出馬滿額。

其中，出戰第三場四班1200米的何廐「怪獸厨神」，跑谷草短途演出準繩。

本地騎師梁家俊認為此駒爭勝關鍵，取決於發力點要拿揑得準確。

梁家俊解釋說：「『怪獸厨神』是一匹有能力的馬，但若然早段走得太多，末段便捱不到尾，容易被其他馬趕過。」

「牠是尺寸馬，我一定要讓馬兒沿途走來舒服暢順。」

「只要發力點掌握得好，末段便越跑越有，我認為牠跑谷草1000米及1200米同樣勝任。」

梁家俊又謂「怪獸厨神」是匹未閹的雄馬，性格卻很乖巧文靜，今場有力爭取好成績。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199