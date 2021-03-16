明晚（17日）谷草賽事第五場四班1650米「西利哥」，近兩戰均在同程跑第四，表現漸見進步。

此駒馬主李皓玲為資深馬主李子彬的新抱，後者與家人養馬多年，目前名下有「利害了」由韋達馬房訓練。

李子彬分析「西利哥」今場機會時說：「我認為『西利哥』其實可以跑更長途程，今仗繼續跑谷草一哩，是練馬師羅富全部署。」

「此駒為英國自購馬，需要較長時間適應水土，故上季表現平平，可以理解。」

┌「季牠踏入五歲，已適應本港環境，近兩戰谷草一哩已有接近走勢。」

「上仗『西利哥』跑第四，賽後莫雷拉向我匯報，馬兒在陣上際遇欠佳並一度受阻，若非遇上意外，或者已可取勝。」

「今次『西利哥』再上陣，我當然希望牠可收復失地，但個人信心只是一半一半。」

「始終牠在港賽績未見亮麗，只希望在多跑之下，能有突破表現，並順利打開勝門。」

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