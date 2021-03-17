第二場四班1200米：「仍然贏」係今場季內演出最準一匹，7戰全入前四，雖然評分漸高冇乜上升空間，但今場負輕磅兼排到好位會好跑，又可返入勝門。

昨日（16日）開飛2.3倍，5點落到2倍重飛打落，現時2.6倍W，1.1倍P。

早飛相當硬淨，信心十足，做膽冇走雞。

「福滿寶」季內跑同程兩次1W1P，上年11月尾大敗後上從化從頭做過工夫。

今仗賽前試閘輕鬆跟跑上力，狀態到位今仗重跑贏馬路程應唔似熱身。

昨日開飛13倍，5點落到8.6倍，現時再落到6.2倍W，1.8倍P。

早飛重，反映到今場必會跑得好，一定要拖。

「蝦餃燒賣」上場季內初出即勝同程，姿態輕鬆兼贏馬時間好。

今仗原裝配搭再跑，但要負頂磅兼排較外檔起步，難度倍添，不過要入位都可以。

昨日開飛3倍，5點輕輕回上3.5倍，現時3.2倍W，1.3倍P。

票數話咗你知，無懼所有不利因素，有信心連捷。

不過，上場真係食飽，唯一唔擔心係騎師，郭能一定跑畀你睇。

「精算赤焰」上場季內初出跑谷草1000米，13倍跑第八名。

名次雖後，但最後幾百米騎師完全冇大力催策，隻馬自動撲前走咗光，今仗增程跑1200米理應合適。

昨日開飛18倍，5點輕輕落到14倍，現時12倍W，4.3倍P，只要臨場落到6至7倍就似樣。

提供：11仍然贏、5福滿寶、8精算赤焰、1蝦餃燒賣

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