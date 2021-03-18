日本三冠馬后「謀勇兼備」日前在中京競馬場復出，豈料不敵大冷門Gibeon，失落二級賽金鯱賞桂冠，令不少馬迷大跌眼鏡。

不過今場落敗似乎並無影響幕後信心，須知據日本媒體報道，「謀勇兼備」已確定來港參加4月25日的女皇盃。

「謀勇兼備」練馬師杉山晴紀表示，當日場地對雌馬而言過硬，因此以季內初出表現已算合格。

杉山晴紀又表示，「謀勇兼備」縱使失落金鯱賞，但牠的表現給予人足夠信心，能夠在香港賽事表現出色。

本港準馬王「金鎗六十」預計亦會瞄準女皇盃而戰，屆時兩匹星級賽駒對決，必定成為最大焦點。

另外，日本老牌名駒「神業」亦擬攻港問鼎女皇盃，其練馬師辻野泰之還透露有意就地取材，以香港前列騎師替這匹七歲長途佳駟壓陣。

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