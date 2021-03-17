兩項一級賽盟主、知名澳洲自購馬「包裝永勝」，將於周日（21日）在沙田馬場出爭香港打吡大賽（2000米），練馬師大衛希斯希望馬兒屆時能大放異彩。

備受重視的本年度自購馬「包裝永勝」在港四戰取得兩位，將力爭為希斯帶來第二次香港打吡勝利。

這位練馬師曾於2003年，憑由巫斯義主策的雌馬「勝威旺」贏得香港打吡殊榮。

練者相信「包裝永勝」現已達到巔峯狀態，今仗有望交出最佳水準。

希斯說：「我認為『包裝永勝』現時正好及鋒而試。」

「牠上仗演出甚佳，其後狀態有進。」

「在3月9日沙田一組1600米試閘中，我們只讓『包裝永勝』輕鬆競跑，但也能以第五名過終點，試閘後牠狀態非常好。我頗有信心馬兒已達至巔峯狀態。」

「包裝永勝」在澳洲服役時是當地最有前途的新星之一，出賽11次取得四勝，其中兩場更是一級賽，分別於2019年10月在蘭域勝出春季冠軍錦標（2000米），以及於2020年3月在同一馬場贏得蘭域堅尼（1600米）。

希斯同時會派出「倬躍錦標」參加今屆打吡，並安排此駒重戴眼罩上陣。

希斯續說：「馬兒上仗佩戴羊毛面箍時表現不俗，但於600米處略為脫口和分心。」

「牠末段衝刺凌厲，但在打吡中當然不能分心，因此今仗重戴眼罩應對牠有利。」

希斯認為於周四（18日）早上舉行的排位抽籤十分關鍵。

他表示：「檔位將是今仗勝負的最重要因素，較往常更重要。」

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