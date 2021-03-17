第六場四班1800米：「神州福星」上場在同程第三表現不過不失，今次（17日）再跑依然可賺形勢。

昨日（16日）開飛15倍，5點輕輕落到13倍，現時有15倍W，4.2倍P。

有墊底飛支持，係此場最佳半冷。

「緻寶駒」大前仗贏同程開齋，跟手跑兩仗田草表現中規中距，今仗重跑贏馬路程用巴度亮起出擊信號。

昨日開飛16倍，5點大幅落到4.9倍大熱，呢注飛好重手，現時回上11倍W，4.7倍P。

早飛好勁，反映好有信心重開勝門。

「勇敢皇者」連仗接近贏晤到，今仗強配潘頓似樣。

昨日開飛3.9倍重飛，5點回上5.3倍，現時4.3倍W大熱，2.1倍P，有早餐飛支持，只要做好留放應可交代。

「雙節棍」上場輕鬆贏谷草1650米取得季第三W，今仗乘勇跑另一贏馬路程1800米爭勝機會不减。

昨日開飛3.1倍，5點回上5.7倍，現時4.9倍W，2.2倍P。

早飛有但未算好勁，如臨場有飛落就會好啲。

提供：11神州福星、1緻寶駒、2勇敢皇者、3雙節棍

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