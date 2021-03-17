第四場四班1200米：「箭意」今季二月復出，跑咗兩仗同程1W1Q，表現出色。

上場同程入Q略嫌波健士唔夠硬淨。今仗換上潘頓，明顯想收復前失。

昨日（16日）開飛3.3倍，5點回上4.5倍，現時3.6倍W，1.8倍P。

早飛到位，信心十足，排外檔起步都唔怕，分多兩蚊仲好，齋W搞掂。

「勁瀟灑」上場同程第四，略嫌騎師決心唔夠，否則穩入位置，今仗再跑同程換上巴度似樣。

昨日開飛12倍，5點落到8.2倍，現時6.7倍W，2.6倍P。

有墊底飛支持，今場應係波，係「箭意」最強對手。

「驍鎰」前仗跑同程走光，上場再跑同程有飛又衝一段俾你睇第四，一連兩仗應已試準，今仗改用潘明輝隨時有驚喜。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時企住11倍W，3.7倍P。

墊底飛硬淨，今仗一定有嘢睇。

「樂天派」季內首仗跑同程第三人棄我取，上場再跑同程應想跟跑，但收唔到焗後上一段第五又走光。

昨日開飛22倍，5點大幅落到11倍呢下幾重手，現時21倍W，6.3倍P。

又係落咗墊底飛，不過始終馬房雷聲大，雨點小，俾唔到信心，冷敲尚可兼顧！

提供：4箭意、12勁瀟灑、11驍鎰、8樂天派

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