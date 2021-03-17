第三場四班1200米：「文武先鋒」今季五戰全敗共減11分，現時46分應到迴旋餘地，話晒曾經係72分自購馬。

上場跑田草1400米前領跑法第四，試馬味濃，今場重跑谷草1200米強配潘頓應係出擊時。

昨日（16日）開飛6.7倍，5點企住6.7倍，現時6.9倍W，2.2倍P。

早餐飛硬淨，WP首選。

「創科先鋒」季內跑田草1200米兩度入Q，亦曾經跑同程接近過。

今仗再跑此程用郭能，鬥志毋須懷疑。

昨日開飛32倍，5點落到16倍少咗一半，現時再落到11倍W，3.1倍P。

早餐飛越嚟越多，有信心入三甲。

「怪獸厨神」季內有W有P，表現尚可，前仗跑同程第三水準唔錯，今仗重返1200米上陣。

昨日開飛8.1倍，5點輕輕落到7.4倍，現時6.2倍W，1.8倍P。

有墊底飛支持，贏可能難啲，但入三甲應可。

「鋒芒快露」今仗轉廐（苗轉方）初出，賽前操練積極兼試埋閘，似想省靚招牌．

今仗安排跑谷草1200米，季內首仗跑此程近過，今仗用見習生减磅兼有運排到黃金1檔。

昨日開飛6倍，5點輕輕回上6.7倍W，現時落到5.3倍W及1.9倍P。

早餐飛相當勁，睇飛有信心一鳴驚人，可以掃晒。

提供：11鋒芒快露、10文武先鋒、6創科先鋒、7怪獸厨神

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