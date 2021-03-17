資深馬主「趣」系陣營黃頌顯與黃子超父子支持霍利時多年，其中「興趣」及「勁趣」（俱已退役）當年均能躋身高班賽。

不過，今季他們養馬運未算太好，須知其三匹現役馬「情趣」、「勇趣」及「超趣」季內都未曾上名，更遑論勝出頭馬。

周三（17日）在谷草跑夜馬，九歲老馬「情趣」角逐第六場四班1800米，將由贏馬拍檔田泰安重新壓陣。

「情趣」近兩戰角逐谷草2200米均跑梗頸四，本身六次贏馬皆在1650米至2000米，今仗路程定合發揮。

賽前霍利時安排此駒進行多次快跳，以提升其狀態至最高水準，從而替黃氏父子爭取勝利。

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