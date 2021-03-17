賽前騎師王賠率熱至1.7倍的莫雷拉，今晚（17日）在谷中頭八場賽事只有「峰爭」（羅富全馬房）、「青心星」（方嘉柏馬房）跑入第三名，其餘六匹座騎均名落孫山，令「捧雷躉」損手爛腳。

跑到全晚最後一場賽事上演第二班1200米，莫雷拉策騎新升班之「精靈勇士」（方嘉柏馬房），捧場客無被雷神整晚表現嚇怕，人馬臨場依然被捧成大熱開跑，獨贏僅得2.9倍。

結果莫雷拉最後亦無令擁躉失望，臨尾熱食「精靈勇士」，助此匹四歲法國馬取得季內第三Win，而他個人在周日（21日）田戰一贏馬，即達季內百捷大關。

方嘉柏憑此駒食尾糊，成為今戰唯一起孖練馬師。

目前他於練馬師龍虎榜以53Win復做一哥，反領先排第二的蔡約翰兩Win。

至於騎師王最後賽果，今晚其中一位起孖騎師巴度，在第九場場憑「艮志騰雲」（沈集成馬房）跑獲亞軍增添六分，累積36分終極封王。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派29元及16元，二重彩派278元。

跑獲第三、四名馬匹依次為「超能力」及「知道必勝」。

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