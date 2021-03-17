第五場四班1650米：「加州嶺域」上季70分起步自購馬，今季從61分出發，已共輸七場，最新評分是50分。

上仗跳程初跑谷草1800米得第五，一睇就知係試馬，今仗縮程跑1650米用郭能應到位。

昨日開飛10倍，5點落到8.3倍，現時8倍W，2.5倍P，有早餐飛，1W3P冇走雞。

「勝利波幅」上場跑同程112倍突如其來，以全場最快末段衝入第三名，走勢強勁，今仗原裝配搭再嚟。

昨日開飛5.2倍，5點企住5.2倍，現時5倍W，2倍P。

早飛好重手，今場呢個寶尾要追。

「冠軍名駒」前仗跑田草1600米冷門入Q，上場再跑有飛落第，可以理解，今場轉場初跑谷草有心一試。

昨日開飛9倍，5點輕輕落到7.6倍，現時再落到7.6倍W，2.6倍P。

睇飛唔似試馬，票數反映有信心會跑得好，要預佢一票。

「紅磚勇士」上星期跑同程第三表現唔錯，事隔一星期乘勇再跑不無道理，始終今季跑得少。

昨日開飛7.6倍，5點回上10倍，現時企住9倍W，2.2倍P。

早飛唔算勁，但求一席應可。

提供：6加州嶺域、7勝利波幅、5冠軍名駒、8紅磚勇士

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