踏入3月後，何澤堯暫策過三匹1檔馬跑谷草，取得兩冠一亞佳績，入Q率百分百。

周三（17日）谷戰他騎足九場，第四場「仲得威」、五場「冠軍名駒」和七場「悅驫」俱抽1檔起步，值得睇好。

第四場四班1200米，「仲得威」前次初出跑同程排12檔參賽，只負頭馬兩乘半早已試準，今仗抽1檔起步有權發圍。

第五場四班1650米，「冠軍名駒」最近上名梅花間竹，上賽跑第七，今場隨時重返三甲。

第七場三班1000米，「悅驫」之前初跑泥地及田草皆入Q，如今首戰谷中，未嘗不可跑出佳績。

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