第一場五班2200米：「競駿飛鷹」跑此程最準，五戰1W2P，難得仲跑到應實跑俾你睇。

賽前居然試課閘，動態特别，今場似係目標。

昨日（16日）開飛只得5.7倍，估唔到咁多飛，5點回上10倍，現時12倍W，3.3倍P。

早飛好勁，好明顯今場博，最佳半冷。

「君臨大地」上場跑田草2000米存心出擊，奈何敗於強手只得第二。

今仗轉跑谷草2200米屬季內首次，過住跑過三次全敗，不過乘勇跑應可有接近演出。

昨日開飛43倍，5點落到20倍，現時16倍W，4.2倍P。

有些少早飛，如臨場落啲飛會似樣啲。話晒上場跑長途識上名，入一席唔難。

「為善聚樂」前仗跑田草2000米後上第三，上場跑返谷草又唔得，始終係一匹失準低班馬。

今仗再跑長啲谷草2200米，季內跑同程曾得第四名算唔錯，今仗用外藉騎師負輕磅兼排到好位可慳腳程，應可上名。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時10倍W，2.7倍P。

睇飛有信心入三甲，想贏就要對手失準，不過大家都係五班馬，正一海軍鬥蟹兵…水鬥水！

「拖板精英」季內只跑五場算跑得少，季初跑同程僅以短頭敗於頭馬「喜盈運」算係代表作。

上場跑同程輸到唔似真，今場再跑同程換人跑可能又會現形。

昨日開飛6.4倍，5點6.6倍，現時7.1倍W，2.7倍P。有早餐飛，今場可以贏位兼投。

提供：7拖板精英、11競駿飛鷹、5君臨大地、10為善聚樂

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