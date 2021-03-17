這次（17日）谷中夜賽在C跑道上演，近兩次用同一欄位跑馬，蔡約翰馬房均梅開二度。

相關頭馬分別是1月20日「喜盈寶」和「共創繽紛」，以及2月17日「喜駿駒」和「共創繽紛」，牠們馬匹全屬D系列賽駒（2019年季度進口馬匹）。

今期蔡廐共出四駒，三匹D系列成員「叻蝦皇」、「追風驥足」和「共創繽紛」都要盯緊。

第四場四班1200米，「叻蝦皇」出道兩戰在同程仗比仗近，表現漸入佳境，田泰安再騎可施殺着。

第八場三班1650米，「追風驥足」季內四勝同程皆由雷神經手，今次人馬重逢，演出令人期待。

第九場二班1200米，「共創繽紛」八戰同程獲兩冠四一季，本身是應屆百萬挑戰盃冠軍，仍具攻擊力。

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