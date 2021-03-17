近期股市chok上chok落，波幅都幾大，一般散戶唔易玩。

咁睇住股市魚缸難搵食，不如買馬仔可能仲搵到餐晏仔，好似馬圈都有波幅，所指的是跑今晚（17日）谷草第五場四班一哩的「勝利波幅」。

馬主傅果權（洋名Patrick）個人養過三匹馬，其中「勁有波幅」同「引伸波幅」都係多捷馬，馬運唔錯。

Patrick於去年7月香港國際馬匹拍賣會，以350萬元買入「勝利波幅」。

此駒經過三次敗仗後，上賽在谷草1650米突如其來地追得第三名。

今戰再跑同程，抽埋個2檔好位出閘，好有機會補中開齋。

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