資深馬主冼雅恩名下兩駒「天意」及「箭意」皆由蘇保羅訓練，潘頓季內策騎前駒三次皆不勝。

不過今夜（17日）在谷草跑馬，潘頓與「箭意」一拍即合，從11檔出閘後便順利領放，最終一放絕塵勝出第四場四班1200米，奪得季內第二Win。

潘頓季內第三度與蘇保羅攜手贏馬，情況全部發生在谷草夜賽，包括「騰龍超影」（去年10月28日）、「實力飛駒」（1月27日）及「箭意」（3月17日）。

蘇保羅在今晚谷戰開始前，18次派馬角逐谷草C跑道僅獲一次季軍，現時則憑「箭意」勝回一仗。

蘇保羅說：「『箭意」上季因筋腱問題，需要長時間休息，休養了十個月。」

「 我十分感謝馬主給予耐性，今季馬兒健康良好，即交回應有的水準，取得兩W，總算對馬主有交代。」

「今場潘頓發揮得很好，克服11檔的阻力，順利取勝。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派25.5及18元，二重彩派362元。

第二至四名順序為「桃花旺」、「仲得威」及「電訊超班」。

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