沈集成近五戰四次有馬贏，共獲六場頭馬，馬房運作良好。

沈廐近四匹配巴度出賽之馬，當中有「知道再勝」、「動力飛鷹」和「順勢贏」建功，勝出率高達七成半，騎練合作可見愉快。

周三（17日）谷戰，沈廐共出五駒，第八場「行雲流水」和第九場「艮志騰雲」皆由巴度執韁，可謂充滿正能量。

第八場三班1650米「行雲流水」，近三仗均跑同程，試前試後也輸近， 目前評分較上季勝時低四分，有望重拾勝軌。

第九場三班1200米「艮志騰雲」，轉沈廐後兩戰同程分獲一冠一亞，本身深得巴度重視，未嘗不可重返凱旋門。

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