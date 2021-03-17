今晚（17日）谷草夜賽雖沒有初出馬列陣，但第一場五班2200米大長途，則出現一匹大幅增程的賽駒。

此乃丁冠豪馬房「無忌」，這匹四歲紐國自購新馬近四仗俱於1650米途程（三次谷草及一次泥地）無功而還，如今大幅加程550米出戰，表現令人關注。

「無忌」父系Highly Recommended為2012年二級賽奇勒錦標（2040米）盟主，本身亦曾多次在1200米至1600米途程上名，性能廣泛。

Highly Recommended在世界多個地方均有出賽子嗣，主要跑中距離途程，當中包括在港季內贏谷草1800米開齋的「老表醒」。

「無忌」母系Showusyahalo，服役時六捷於1200米至1725米。

「無忌」胞姐Vouch則在1400米及1600米累積四Win，長力止於一哩。

總結其父母兩線血統，「無忌」跑2200米未嘗不可勝任，甚至有機會借勢出頭。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199