是晚（17日）谷草賽事在C欄上演，人馬在狹窄跑道上角逐，排檔因素往往成為勝負關鍵，而賽果顯示內檔馬普遍較佔上風。

不過第七場舉行之第三班1000米，卻由一對大外檔參戰馬「和氣生財」（11檔）及「年年旺」（12檔）包辦連贏位。

此兩駒閘前獨贏賠率均有異動，尤其「和氣生財」（徐雨石馬房）最後更着啡格，由原本超過20倍Win，落飛至11倍開跑，「年年旺」（高伯新馬房）則輕微落飛，成5.3倍熱門之一。

結果「和氣生財」與「年年旺」一放一追，便構成35倍連贏位。

「和氣生財」服役跑至第11仗打開勝門，助徐廐兩連勝，兼且為徐雨石與蔡明紹近三年來合作首Win。

這一對華人騎練在此之前的頭馬為18年3月21日之「中華寶貝」（已退役）。

徐雨石說：「『和氣生財』轉入我馬房時健康良好，很快已可以投入訓練。」

「此馬雖然比較難出頭，但過去表現尚算準繩，屢次跑得接近。」

「我認為今仗的爭勝關鍵是蔡明紹出閘夠快，一早搶到靚位，及早埋欄，慳了腳程。」

「此馬今仗造出快時間，表現令我驚喜，雖然牠跑的時間很快，但今晚也有不少賽駒都有造出快時間，很難就此斷定牠的實力超級。」

第七場單Win及組合獨贏A3分別派116.5元及54.5元，二重彩派1,079元。

跑獲第二至四名馬匹順序為「青心星」與「銀河飛馬」。

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