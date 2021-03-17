第七場三班1000米：「威星神駒」前仗跑同程走光，上場再跑排最外檔起步，閘前有些少飛即想郁手，可惜僅以短馬頭敗於頭馬，但以全場最快末段衝上，表現大幅進步。

今仗（17日）原庄配搭再跑同程，昨日（16日）開飛3倍大熱，5點企住3.1倍硬淨，現時2.8倍W，1.6倍P，睇飛信心十足，可齋W捧場。

「青心星」今仗係轉廐初出（丁轉方），今賽用到雷神操刀，睇動態明顯就想省招牌。

昨日開飛3.7倍，5點落到2.6倍，現時回番上3.4倍W，1.7倍P。早飛當然勁，佢前領跑法有着數，不過如大熱就晤係咁好。

「銀河飛馬」上場喺三班跑同程第四有進步，今仗再挑戰重配賀銘年，昨日開飛16倍，5點回上22倍，現時23倍W，4.3倍P。

有些少早餐飛，雖然牌面唔係咁強，但入三甲係有機會嘅！

「年年旺」今季七戰全入獎金名次，今仗再跑再次配上潘頓，馬房搏殺已有手影。

昨日開飛5.5倍，5點輕輕回上7.6倍，現時6.2倍W，2.1倍P。有早餐飛，雖然今場要負最重磅兼排最外檔起步，但三甲都有信心。

提供：7威星神駒、11青心星、10銀河飛馬、1年年旺

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