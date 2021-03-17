沈集成馬房四歲精英「飛輪閃耀」，將在周日（21日）參加香港打吡大賽。

結果在今夜（17日）谷戰，同主同廐新馬「杭州飛輪」率先敲響勝鼓，替廐侶出征大賽前助威。

第二場四班1200米，「杭州飛輪」上次初出敗走泥地，如今轉跑草地，即於谷中交出脫胎換骨式表現。

這匹三歲馬在田泰安胯下閘前着啡燈，獨贏大幅跌至14倍開跑，結果後上一擊即中，鞍上人收韁衝線，輕取臨場落至1.5倍的大熱門「仍然贏」掄元。

「杭州飛輪」馬主之一沈墨寧，與早前病逝的知名藝人吳孟達份屬好友。

在吳孟達離世後，「飛輪」系首次派馬上陣，結果今夜即憑「杭州飛輪」報捷，相信達哥在天之靈也戥馬主們高興。

今晚賽事初段，內檔馬佔盡優勢，須知第1、2、4檔馬在已舉行的兩場賽事皆跑入前四名。

沈集成說：「『杭州飛輪』 今場排1檔跑C欄賺了形勢，已經證明牠的質素不錯，至於是否大超級，則有待證明。」

「原本我搵何澤堯策騎，不過他一早已有聘約，因此我另找田泰安策騎。」

「此馬身形細小，上場跑沙田泥地排外檔，全程外疊蝕位，形勢欠利，我認為牠太細隻，跑快活谷更好。」

「我當初買此馬以為牠有1,070磅，來港後原來只有1,020磅 ，希望牠日後可以強壯一點。」

「我多謝馬主的支持，把『杭州飛輪』及『飛輪閃耀』都交由我訓練，希望後駒可在香港打吡有好成績。」

第二場單Win及組合獨贏A3分別派147及56.5元，二重彩派459元。

第二至四名順序為「仍然贏」、「嘉域騏」及「綠續爆發」。

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