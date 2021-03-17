著名家電品牌老闆陳國民養馬多年，過往名下馬都以「開心」二字命名，當中又以「開心指數」最叻贏過五場，其中四Win由蔡明紹經手。

周三（17日）谷草夜賽，佢匹現役馬「大家開心」跑第四場四班1200米，正好由蔡明紹執韁，部署不簡單。

「大家開心」出道兩戰表現麻麻哋，但睇番上仗初跑谷草1200米，排12檔起步，出閘後力策上前領放。

早段用咁多力，輸就預咗，但最終只輸畀頭馬「明欣賞」五個半馬位，演出唔算太差。

呢匹四歲馬開始進步，今次再爭同程排6檔起步，形勢唔同晒，隨時跑出開心結局。

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