谷草這晚（17日）用C賽道跑馬，內檔馬初時係威係勢，曾於第二場四班1200米出現1至4檔四重彩。

然而由第四場開始已見單日轉向，該場由排11檔參賽的「箭意」勝出，之後第五場則跑出10檔馬「開懷大少」。

第六場雖由2檔「緻寶駒」建功，但接着兩場卻復見外檔馬威力，並連續由華將蔡明紹夥拍11檔冷門（第七場是徐廐「和氣生財」）掄元，他就此包辦第七口孖寶，與囊括第五口孖寶的巴度同樣雙喜臨門。

夥拍蔡明紹後上爆45倍大冷連捷的「贏科超影」（高廐），成為今夜暫時最冷頭馬。

這匹七歲老牌自購馬錄得在港首勝三班賽，本身之前四捷均於四班谷中一哩，如今可謂突破自己。

「贏科超影」一連兩仗俱以短距離影相險勝對手，鞍上人是晚亦取得個人季內首次谷戰起孖。

高伯新亦不弱，一口氣連勝三次賽事未斷纜，距離16Win續牌指標尚差四Win。

第八場二至四名分別是「行雲流水」、「電訊巴打」及「星運明爵」。

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