沙田跑夜馬偶一為之，且近年都以純泥地形式進行，傳媒稱之為全泥夜宴。

對上一次沙田夜馬有草地賽已是14年10月8日，當晚場次六泥兩草，兩場草地賽分編第二及第四場。

那時候是季初，跑馬地馬場有地下蓄水池工程進行，賽事曾停頓一段時間。

當時日、夜馬俱跑沙田，馬會遂於田夜加插草地賽，以應付實際需要。

當晚第二場跑四班1200米，勝出馬是呂廐「精算率然」，騎師為韋達（現是練馬師）。

至於第四場跑五班1400米，由巫斯義策騎文廐「常勝龍王」獲勝。

在馬會最新公佈的5月份賽事編排內，5月12日星期三沙田夜馬設有七項賽程，當中包括草地1000及1400米各一。

當晚田草1000及1400米都是三班賽，總獎金皆為150萬元。

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