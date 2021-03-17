公司騎師巴度在近三個自己有份上陣的賽馬日，皆夥拍沈集成馬房賽駒建功，包括「知道再勝」、「動力飛鷹」及「順勢贏」。

今期（17日）跑谷草夜馬，兩人將以「艮志騰雲」合力角逐尾場二班1200米。

此駒轉投沈廐後，今季五戰兩冠一亞，本身上賽在巴度胯下負於頭馬「競技勇士」0.25馬位屈居亞軍。

今戰兩駒再度同場較量，巴度期望「艮志騰雲」可以補中。

巴度說：「『艮志騰雲』鬥心不俗，上仗跑第二表現不錯。」

「今場再遇『競技勇士』，我希望『艮志騰雲』可以反先對方。」

「『艮志騰雲』今場排11檔，不太理想。」

「如果步速偏快，我會選擇跟隨前領馬，搵遮檔去跑，希望可為馬兒爭取最佳名次。」

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