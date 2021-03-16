方嘉柏近期收咗唔少來投馬，呢批馬正好接替用盡的舊馬，令佢延續攻勢同蔡約翰拗手瓜，以爭奪今季冠軍寶座。

好似上周末（13日）轉方廐初出的「心中有馬」同「智醒財星」，分別獲一冠一亞。

周三（17日）谷戰佢又有兩匹來投馬出擊，包括第三場「鋒芒快露」同七場「青心星」，當然又係佢表演之時。

其中，「鋒芒快露」今季曾於田草1400米跑過一席季軍，本身跑四班賽有一定能力。

此駒轉倉冇耐，早排試過田草1000米大閘，戴上眼罩走勢急勁跑第四。

如今跑谷草1200米，初戴眼罩必有幫助，若然能勝出，既可替方嘉柏省招牌，亦可成為佢同陳嘉熙師徒合作第一Win。

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